Billund og Bække går sammen om et U18-pigehold

Der er for få spillere til et U18-pigehold i Billund. Samme udfordring har de i Bække, og derfor slår de to klubber nu pjalterne sammen for at stille et fælles hold.

Billund: Når den nye fodboldsæson bliver skudt i gang, bliver det samtidig indledningen på et nyt samarbejde for de ældste pigeungdomsspillere i Billund Idrætsforening.

I årgangen for U18-piger, som er den ældste årgang af ungdomsspillere, skal Billund-spillerne nu vænne sig til at spille på samme hold som de tidligere modstandere fra Bække SF. De to klubber er blevet enige om at indgå et samarbejde, hvor de stiller et fælles hold, og det betyder, at Billund-spillernes hjemmebane i efteråret bliver cirka 23 kilometer mod syd.

Årsagen til samarbejdet var den helt simple, at holdene hver for sig ikke havde tilstrækkeligt med spillere til at stille hold.

- De fleste af vores U18-pigespillere var taget på efterskolen, så vi havde kun tre-fire stykker, som gik derhjemme og ikke havde noget hold at spille for. Bække manglede også nogle spillere, og så lå det lige til højrebenet at slå sig sammen, fortæller Lars Thomsen, der er formand for fodboldafdelingen under Billund Idrætsforening.