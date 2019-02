Billund mangler lejeboliger: Internationale tilflyttere vil bo til leje

Billund: Manglen på lejeboliger i Billund er udtalt og åbenlys. Så direkte lyder analysen fra Marianne Thomsen, der er bosætningskoordinator hos Billund Kommune.

Hun bliver jævnligt kontaktet af personer, der gerne vil leje en bolig i Billund, men det er vanskeligt for hende at imødekomme ønsket. Der er nemlig ikke den mængde af lejeboliger, som der ellers er efterspørgsel på.

- Det er primært internationale borgere, som ønsker en lejebolig i Billund. I de situationer fortæller jeg dem, at det kan være svært, og så prøver jeg at åbne deres øjne for, at der er andre steder i kommunen, hvor det måske kan være lettere at finde noget, fortæller Marianne Thomsen.