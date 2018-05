Billund mangler dagplejere - stordagpleje kan være løsningen

Billund: Der mangler dagplejere til de flere og flere børn, som kræver pasning i Billund by. Aktuelt står Billund Kommune og mangler tre dagplejere i Billund by, og det er trods diverse opslag ikke lykkedes at få disse stillinger besat. Det er et problem, som Billund Kommune nu overvejer at løse ved at oprette en stordagpleje.

Med den nuværende kapacitet er der i den kommende måned syv børn i Billund, som ikke kan tilbydes en dagplejeplads. Da der samtidig er venteliste til vuggestuepladserne i Børnenes Univers i Billund, er der tale om en ganske akut og kritisk situation. En situation, der ifølge prognoserne kun vil vokse hen over efteråret, da der her vil være endnu flere børn, som har behov for en dagplejeplads.