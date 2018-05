Billund kommune ville gerne have en elektronisk løsning

Billund kommune: Stod det til sekretariatschef Jørgen Rye havde Billund Kommune forlængst haft en elektronisk løsning, så borgere, der ønsker det, med et par enkelte klik kan skifte skorstensfejer.

Han medgiver, at den nuværende ordning ikke er tidssvarende og sådan set også er besværlig for kommunen. Der er bare ikke nogen elektronisk løsning her og nu, og Jørgen Rye har heller ikke noget bud på, hvordan en sådan løsning måske kan komme.

- Det er jo borgeren, der skal opsige sin aftale med den nuværende skorstensfejermester og dernæst give myndighederne, altså Billund Kommune, besked. Vi har sådan set ikke nogen interesse i, om det er den ene eller den anden. Vi skal bare sikre, at skorstenene blive fejet, siger Jørgen Rye.

I henhold til brandbekendtgørelsen er det kommunerne, der har ansvaret for, at alle husejere med skorstene får skorstenene passet. For at løfte det ansvar har kommunen indgået aftale med en skorstensfejer og som del af den aftale opkræves prisen over ejendomsskatten. Men borgerne har frit valg af skorstensfejer.