Billund klar til EM i voltigering

Billund: Om ganske få dage løber EM i voltigering af stablen i Holland, og her er Billund-holdet BIS1 med. Holdet består af hesten Turbo og longefører Maria Rasmussen, samt voltigørerne Esther Rasmussen, 10 år, nestor Nanna Klinge samt Helena Sjøgren, Anna Lawaetz, Helena Harvig og Sille Fris Anker.

Holdet har i foråret trænet intensivt og givet opvisninger, blandt andet ved prinsesse Bendictes 75-års fødselsdag. Holdet har også været til et stort stævne i Lier, Belgien, hvor de endte på en andenplads. For nylig var holdet til et stort stævne i Aachen i Tyskland, hvor de vandt deres klasse.

/EXP