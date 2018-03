Billund-interessenter er enige: Station Legoland bør ligge nord for Nordmarksvej

Det vil gå voldsomt ud over afviklingen af trafikken på Nordmarksvej, hvor fire tog i timen skal krydse vejen. Derfor foreslår Billunds største interessenter, at en kommende Station Legoland skal ligge nord for Nordmarksvej.

Billund: En kommende togstation ved Legoland bør ligge på den nordlige side af Nordmarksvej. Sådan lyder det i et høringssvar, som Billund Kommune i samarbejde med Billund Lufthavn, Legoland, Lalandia og Kirkbi vil sende til BaneDanmark.

Banedanmark har i den VVM-redegørelse, som for tiden er i høring, oplistet to mulige alternativer til placering af en station ved Legoland - den kan ligge både nord og syd for Nordmarksvej. Skal den ligge syd for vejen, bliver den nødt til at krydse vejen, og det får alarmklokkerne til at bimle hos de lokale interessenter.

Da der efter planen skal køre to tog i hver retning i timen, vil der - hvis altså en station bliver placeret syd for Nordmarksvej - fire gange i timen skulle krydse et tog. Altså vil det være nødvendigt hvert kvarter at smække bomme ned og spærre den vej, som især i sommerhalvåret er meget trafikeret.

"Konsekvenserne af en station syd for Nordmarksvej har VVM-redegørelsen ikke belyst, men vi antager, at det ikke har en positiv effekt på trafikafviklingen i området ved højsæson, hvor Nordmarksvej er stærkt belastet, og der dagligt er opstuvning af trafik," lyder det i høringssvaret.