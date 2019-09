Billund hiver atter turister til: Stigning på fire procent på overnatninger

Billund: Antallet af årets kommercielle overnatninger i Billund er det bedste i tre år. Året har indtil 31. juli budt på en stigning på 3,9 procent i overnatninger. I samme periode sidste år lå tallet på blot 0,07 procent, og året før var det på 2,21 procent.

- Vi er tilbage i en god tendens fra 2015 og 16, hvor der var 4,78 procent flere overnatninger, siger Louise Fischer, turismekoordinator ved Billund ErhvervsFremme.

Hun tilskriver stigningen flere faktorer og tiltag i Billund.

- Der er mange grunde til, at antallet af de kommercielle overnatninger er steget. Vi har for eksempel haft et noget mere afvekslende og normalt sommervejr end sidste år, siger Louise Fischer, der også kan se, at Lego House er blevet mere kendt og har fået mere fat i kunderne.

Over sommeren var meldingen i medierne fra Lego House, at de havde haft en 30-40 procent stigning i antallet af gæster i industriferieugerne i forhold til året før.