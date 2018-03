Billund har opgaver for 21,5 mio. kroner på private hænder

Billund Kommune udliciterer opgaver for 21,5 mio. kroner, og mere er på vej. Rengøringsområdet er på vej på private hænder, fordi kommunen forventer, at det er billigere.

- Det er et flertal i økonomiudvalget, der har besluttet det her, og det er administrationen så gået videre med, siger han.

Mere udlicitering er på vej på rengøringsområdet, idet skoler, børnehaver og andre kommunale institutioner skal spare på rengøringen. Kommunen har lavet et fælles udbud, som alle institutioner er gået med i. Det er en virkelighed, som får det til at risle koldt ned af ryggen på Tony Søgaard Olsen, der er tillidsrepræsentant for cirka 60 rengøringsassistenter i Billund Kommune.

RV er uenig

- Skal vi have flere områder over på private hænder?

- Ikke for en hver pris. Vi ligger i forvejen lavt i forhold til vores sammenligningskommuner, og det hænger sammen med, at jeg synes, at vi gør det godt i kommunen. Så jeg har ingen ønsker om, at der skal udliciteres en hel masse. Skal vi udlicitere, skal der være en mening med det, siger borgmesteren.

Netop den mening har Ulrich Kristensen (RV) svært ved at få øje på. Han stemte imod, da økonomiudvalget besluttede at gå videre med udbuddet på rengøringsområdet.

- Jeg synes ikke, at man værdsætter og anerkender de mennesker, der arbejder på for eksempel Vestre Skole på den her måde. Det er at sætte mennesker ind i regneark. Det er simpelthen skammeligt, siger han.