Billund har masser af job men kun få selvstændige

Hun har flere bud på, hvorfor der er ikke er flere, som hopper ud i at være selvstændig:

- Vi har nok ikke så mange iværksættere, fordi vi har så lav en arbejdsløshedsprocent. Det er ikke, fordi vi mener, at iværksætteri kun kommer fra folk, der ikke har arbejde. Men det er klart, at hvis man har et fedt job med masser af udfordringer, tænker man lige lidt mere over at springe ud som selvstændig, siger Marianne Witte og tilføjer:

- Jeg har taget noget af min uddannelse til erhvervsrådgiver i en større by, og der var de, jeg mødte, noget mere risikovillig, end de jeg møder i Billund. Vi er lidt mere jyder, og vi er lidt mere eftertænksomme, og det tror jeg sådan set er godt.

Hun henviser til, at Billund Erhvervsfremme ofte anbefaler at tage det lidt langsommere og sikre sig, at produktet passer godt til markedet, og måske først at starte virksomheden op på "hobbybasis" ved siden af fuldtidsarbejdet eller studiet.

- Så er risikoen er ikke særlig stor, og det snakker vi ofte meget om: Det er vigtig, at virksomheden er bæredygtig, så de ikke kommer ud i økonomiske problemer. Så kan de starte op og prøve produktet af hos kunderne, før de rigtig går i marken. Det tager lidt mere tid, men det må gerne tage tid at etablere sig.