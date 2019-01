Billund har landets dårligste tandsundhed: Nyt forslag om at samle tandplejen

Det er i Billund Kommune, at man finder flest 15-årige, som har prøvet at have huller i tænderne. Nu vil kommunen gøre noget ved problemet.

Billund Kommune: De 15-årige i Billund Kommune har Danmarks dårligste tandsundhed blandt jævnaldrende. Det viser en analyse af tandsundheden blandt børn og unge. Helt konkret har man kigget på andelen af 15-årige, som aldrig har haft huller i tænder. I Billund Kommune var det kun cirka 42 procent af de 15-årige (tal fra 2017), som aldrig har haft et hul. Det giver en absolut sidsteplads. Bedst ligger Furesø Kommune, hvor til sammenligning cirka 78 procent af de 15-årige aldrig har haft et hul.

Vi kan ikke acceptere, at vi i Billund Kommune ligger sidst. Det må vi gøre noget ved. Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), formand for børneudvalget

Om analyse Det er Billund Kommune selv, som har foretaget analysen på baggrund af 2017-tal fra Sundhedsstyrelsen. Tallene viser, at kun 42 procent af 15-årige i Billund Kommune aldrig har haft huller. I Region Syddanmark er procenten 62.



Blandt de 12-årige er det 62 procent i Billund Kommune, som aldrig har haft huller. I Region Syddanmark er procenten 76.



Blandt de yngre aldersgrupper ligger Billund Kommune tættere på regionsniveauet.

Tandsundhed til debat Analysen har undersøgt flere aldersgruppen, og generelt er billedet det samme: Børn og unge i Billund Kommune ligger konsekvent under både gennemsnittet i landet og Region Syddanmark, når man kigger på, hvor mange børn og unge som aldrig haft huller i tænderne. Ikke bare har flere børn og unge oplevet at have huller. De har også flere huller end jævnaldrende i regionen. Analysen er lavet af Billund Kommune selv, forud for at man vil forsøge at forbedre tandsundheden. Hvordan man kan gøre det, er derfor til debat blandt politikerne i børneudvalget i næste uge.

Plan om centralisering Der ligger dog allerede et udkast til en plan, som skal forbedre tandsundheden. Planen er at centralisere den kommunale tandpleje i Billund Kommune. I dag er der tre behandlingsklinikker (to i Grindsted og én i Billund) samt fire mindre undersøgelsesklinikker (I Hejnsvig, Filskov, Sdr. Omme og Vorbasse). Forslaget går på at samle hele tandplejen ét sted i Grindsted - alternativt på to lokaliteter i henholdsvis Grindsted og Billund. Under alle omstændigheder lægges der op til at lukke de mindre klinikker. Formålet er at give personalet mere tid til forebyggende arbejde.

Ud i høring Planen skal først ud i høring, før politikerne skal tage endelig stilling. Formanden for børneudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), vil derfor ikke udtale sig om, hvad hun mener, der skal ske. - Men vi kan ikke acceptere, at vi i Billund Kommune ligger sidst. Det må vi gøre noget ved, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.