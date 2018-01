Billund har fået sin egen plakat

Billund: På initiativ af billedkunstner Dorthe Værnhøj, som i øvrigt også slår sine folder som medarbejder hos Beth Baun på Hovedgaden i Billund, har Billund nu fået sin helt egen plakat.

- Jeg blev opmærksom på, at der var en virksomhed, Nordisk Shop i Thisted, der laver by-plakater med ikoniske bygninger, attraktioner m.m. Og jeg synes jo, at det ville være helt oplagt at lave en om Billund. Så jeg kontaktede dem. Mange gange, og jeg tror egentligt, at var ved at være lidt trætte af mig, forklarer Dorthe Værnhøj med et skævt lille smil.

Men hendes vedholdenhed skulle vise sig at bære frugt. For nu er plakaten en realitet, og Beth Baun har som eneste butik i byen retten til at sælge den.

- Plakaten viser noget af det, som kendetegner Billund. Ole Kirks hus, Lego House, Legoland, Billund Centret, lufthavnen, Hotel Propellen samt en af byens mange skulpturer. Desuden noget grønt, der skal illustrere Grene Sande, og et fly over byen er der at finde på den.

Og mon ikke Nordisk Shop er ganske tilfredse med, at plakaten er blevet en realitet. For den sælger helt fantastisk.

- Den er foreløbig produceret i fem forskellige størrelser fra 13 gange 18 centimeter og op til 70 gange 100 centimeter. Vi fik den første levering den 23. december, og har allerede måtte genbestille. Den er virkelig et hit, siger Dorthe Værnhøj.

Hun fortæller også, at plakaten i løbet af nogle uger vil udkomme som postkort.