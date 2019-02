Billund: Bænken ligner ved første øjekast en hvilken som helst anden bænk. Men om aftenen er der lys i den, og kommer man tættere på, vil man høre, at den langt fra er lige som alle andre bænke. For ud af den strømmer forskellige slags lyde, og hvilket der vil komme flere af. Bænken er udviklet af Alexandra Instituttet i Aarhus, og er en såkaldt "historiefortællende bænk". Det er CoC Playful Minds på Gammelbro, der har købt bænken, og de har planer om at udskifte de nuværende standardlyde og omdanne bænken til en lydudstilling for deres projekter.

- Det kan for eksempel være børnene, der har været på vores workshops, som fortæller, hvad de har fået ud af det. Det er en anden måde at vise og fortælle det, børnene laver hos os, siger Helle Neigaard, der er programleder for By i Børnehøjde.