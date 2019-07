Billund har den laveste ledighed i Sydjylland

Direktøren for Billund Erhvervsfremme mener, at det bliver meget vanskeligt at få ledighedsprocenten længere ned, end den er i øjeblikket - men han vil gøre et aktivt forsøg.

En tommelfingerregel siger, at når en stor virksomhed som eksempelvis Lego ansætter tre nye medarbejdere, skaber det et ekstra job et andet sted uden for Lego.

- Vi har nogle forholdsvis store virksomheder, som stort set alle sammen vækster. Det trækker en stor del af læsset, at der er nogle job at få. Desuden skal vi huske, at når det går de stor virksomheder godt, går det også de andre godt, siger Hans Peter Folmann, direktør i Billund Erhvervsfremme, som en mulig forklaring på, hvorfor ledigheden fortsætter med at falde.

Billund Kommune: Arbejdsløsheden er særdeles lav i Billund Kommune. Nye tal fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd viser, at ledigheden i Billund Kommune er på 2,3 procent. Dermed er Billund den kommune i Sydjylland, hvor ledigheden er lavest. For blot et år siden var ledigheden i Billund Kommune på 2,9 procent.

Kommunen gode til at aktivere folk

Derudover peger erhvervsdirektøren på Billund Kommune som en medvirkende årsag til, at de fleste mennesker er i fast beskæftigelse.

- Kommunen er dygtig til at få folk aktiveret og sendt ud på en ordentlig måde. De bliver ikke bare sendt ud, fordi der skal sættes et flueben i et skema, men for at hjælpe dem til at blive arbejdsduelige. Inden for dette område er Billund Kommune dygtig, siger Hans Peter Folmann.

Marita Geinitz, der er formand for De Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland, oplever, at der for tiden er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Endnu er markedet ikke helt udtømt.

- Der er pres på arbejdsmarkedet, men der er fortsat ledige at finde, siger hun.