Billund-forfatter udgiver lydbøger

Nu kan man ikke bare læse Lars Thomassens spændingsromaner, men også lytte til dem på landets største streamingtjenester for lydbøger.

Det var Swannstudio, som udgiver lydbøger, der kontaktede Lars og spurgte, om han ikke kunne tænke sig at få sine bøger udgivet som lydbøger. Det ville han gerne, og forfatteren selv har da også fået lyttet til sin bog.

- Lydbogen var jo den platform, jeg manglede. Jeg har udgivet fysiske bøger og e-bøger, men denne her kunne jeg ikke knække, fortæller Lars Thomassen.

Flere på vej

"Lad de døde begrave de døde", der er toeren i bogserien, forventer Lars Thomassen vil udkomme som lydbog senere på året. Julekalenderen fra 2017, Mytonias Vogter, vil også blive indtalt og udgivet. Kommer der gang i salget og downloads er der endda mulighed for at bøgerne ender uden for landets grænser.

- Går det godt vil Swannstudio oversætte krimierne til svensk og tysk og udgive den på streamingtjenester i de lande, forklarer Lars Thomassen.

Hvornår tredje og sidste bind i krimiserien udkommer er endnu uvist; den skal nemlig først skrives færdig.

- Den kommer, når den kommer, siger Lars.