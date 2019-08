41-årige Martin Ellermann, der voksede op i Billund, er aktuel med Dræbende Floskler. Romanen, der er hans anden bog, skildrer en historie om en kvindes tomhed i arbejdslivet - og en tendens i tiden, hvor arbejdet udadtil helst skal stråle af mening og prestige, men for nogle er et arbejde - et arbejde, og måske behøver cheferne ikke forsøge at bilde én noget andet ind.