Billund fører på valgdeltagelse: Samlet har næsten 40 procent stemt i kommunen

Billund Kommune: Valget går godt - særligt i Billund, hvor 43,77 procent har stemt klokken 13. Grindsted følger efter med en stemmeprocent på 40,82 procent stærkt efterfulgt af Stenderup-Krogager med 40,2 procent.

- I alt har otte procent flere stemt nu end på samme tidspunkt ved folketingsvalget for fire år siden, siger valgsekretær Karina Andersen. Dengang havde 31,9 procent stemt i alt i Billund Kommune. I 2019 ligger stemmeprocenten for hele kommunen således på 39,82 procent. Det kan også forklares med, at valglokalerne åbnede en time tidligere i år end for fire år siden - nemlig allerede klokken 8.

- Det går rigtig godt. Der er et godt flow hele tiden - nok fordi folk har fri fra arbejde. Ellers plejer der jo at være run på fra klokken 15 og fremefter, når folk får fri, siger Karina Andersen.

I Vorbasse er stemmeprocenten klokken 13 på 38,64 procent, Sdr. Omme: 35,80 procent, Hejnsvig: 31,18 procent og Filskov: 32,98 procent.