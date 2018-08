Billund: Endnu flere veje i de nye boligområder i Billund kommer til at få barnlige vejnavne.

I forvejen er der i Billund vejnavne som Hønseringen, Tøndebåndet, Tinsoldaten, Hinkestenen, Tusindbenet, Skarnbassen og Bænkebideren, og nu kommer der endnu flere barnlige navne til samlingen.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget skal i næste uge tage stilling til vejnavnene for det næste boligområde, og her er det foreslået, at navnene Mariehønen og Edderkoppen bliver valgt. Navne som Sommerfuglen, Natsværmeren, Mariehønen, Skovmyren og Ørentvisten er også blevet foreslået.