Billund får et nyt ishus

Det er Michael Brogaard, som i forvejen står bag Dansk Mjød og Bryghuset, som vil åbne et ishus. Han er for tiden i gang med at tage ismesteruddannelsen på Danmarks Konditorskole i Ringsted, så det nye ishus i løbet af få måneder kan slå dørene op.

Vil handle lokalt

Byens nye ismand garanterer, at der altid vil være frisk is i fryseren.

- Dal Basso bliver et sted, hvor der kan købes isvafler og is i bøtter til at tage med hjem. Isen er frisklavet, og hver fredag sælges den resterende is fra ugen til halv pris, og resten kasseres, så vi kan begynde på en frisk ugen efter med ny lækker, hjemmelavet is, siger Michael Brogaard, der vil have fokus på, at de råvarer, han bruger til at lave isen med, så vidt muligt er handlet lokalt.

- Det er klart, at pistacie og chokolade bliver lidt svære ingredienser at skaffe lokalt produceret, men sådan noget som jordbær og blåbær friskplukket i lokalområdet er noget af det, vi vil gå efter, siger Michael Brogaard.