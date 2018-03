Billund er vært for DM for politihunde

Billund: Det bliver i Billund med Lalandia som base, at Danmarks Politihundeforening i år skal finde landets bedste politihunde. Og det er lokalafdelingen i Ribe Amt, som om ganske kort tid skifter navn til Billund Politihundeforeningen, der kommer til at stå i spidsen for afviklingen.

- Vi har takket ja til at arrangere DM, og selv om mesterskaberne først finder sted i dagene den 27.-29. september, er forberedelserne allerede i fuld gang. Lalandia har indvilget i at stille arealer til rådighed til nogle af konkurrencerne, og det er også her, der bliver indkvartering, fortæller Bent Dahl, der er en af mesterskabernes to tovholdere.