Billund er - igen - landets mest erhvervsvenlige kommune

Billund Kommune: For tredje gang på seks år har Dansk Byggeri kåret Billund som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Efter sidste års tredjeplads på ranglisten stryger Billund nu helt top tops foran Thisted og Holstebro på de næste pladser.

- Det er en god form for markedsføring at være nummer 1 i diverse undersøgelser. Det viser, at vi gør nogle ting rigtigt, siger borgmester Ib Kristensen (V) om førstepladsen.

I undersøgelsen ser Dansk Byggeri blandt andet nærmere på byggesagsbehandling, skattetrykket, åbningstider på genbrugspladserne og lignende. Billund Kommune har blandt andet fået stor ros for at have vedtaget en politik, som betyder, at alle folkeskoleelever skal ud i erhvervspraktik i en virksomhed.

- Når man går i dybden, kan man se, at der også er ting, vi kan forbedre. Men rent markedsføringsmæssigt er jeg overbevist om, at folk lægger mærke til Billund, fordi vi er en erhvervsvenlig kommune, og det skulle gerne kunne gøre, at vi kan tiltrække virksomheder eller tilflyttere, siger borgmesteren.