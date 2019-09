Billund er et smørhul for truede dyrearter: Her lever dukatsommerfuglen og violetrandet ildfugl endnu

Der skal helt særlige forhold til for, at dukatsommerfuglen og violetrandet ildfugl trives og yngler. Forhold, som der er i Billund på grund af næringsfattig jord - og menneskelige tiltag, og det betyder, at arterne fortsat er at finde i Billund - dog ikke i stor målestok.

Billund: Passer vi på sommerfuglene, passer vi også på naturen og insekterne. Sommerfugle er nemlig en indikator for liv og mangfoldighed - for biodiversitet, og vi kan gøre meget for dem ved simple tiltag.

Det er ordene fra Billund Kommunes biolog, Mads Navntoft Olsen, og Billund er på mange måder et smørhul for rødlistede sommerfuglearter, for den sandede, næringsfattige jord i og omkring Billund passer perfekte - i hvert fald for to arter, der - hvis vi ikke gør noget for dem og deres levevilår - er vurderet til at uddø.

Mads Navntoft Olsen viser JydskeVestkysten rundt ved et åbent græsareal ved Billund Lufthavn. Det er egentlig et udsigtspunkt for flyspottere, og det ligner mange andre græsarealer, men faktisk er det noget helt særligt. Her lever nemlig dukatsommerfuglen og violetrandet ildfugl - i helt optimale forhold.

- Det er vigtigt, at vegetationen ikke er for stor og lukket. De har brug for foderplanter, som er nemme at kravle hen til inden for en overskuelig afstand og ikke for meget græs, fortæller Mads Navntoft Olsen - og så har de brug for buldrende varme på sydvendte arealer.