Billund er bedst med færrest dagpengemodtagere i Sydjylland

- Det giver mange jobmuligheder, og vi har gennem en del år haft en lav arbejdsløshedsprocent. Det er jo dejligt, at der er arbejdsmuligheder for borgerne, og at vi derfor har lav ledighed, siger borgmesteren, der tilskriver den høje beskæftigelse i Billund to indsatser: En bedre dialog med virksomhederne og tværkommunalt samarbejde.

Det glæder Billund-borgmester Ib Kristensen (V), der i en pressemeddelelse forklarer, at der er et højt aktivitetsniveau i kommunen, som også er en af Danmarks største turistattraktioner.

Kommune er blevet HR-partner

Jobcenterchef Inger Bønding uddyber:

- Vi har vendt bøtten om. Tidligere var vi borgervendte, hvor det handlede om at finde et job til borgeren. Nu besøger vi virksomhederne og får en jobordre med hjem. Vi har lært virksomhedernes behov at kende, og det betyder, at flere virksomheder henvender sig og bruger os som rekrutteringsvej, siger Inger Bønding, der således har fået flere jobåbninger til de ledige - og ikke kun dagpengemodtagerne, men også kontanthjælpsmodtagere og flexjobbere.

Den nye måde at arbejde på blev gennemført for cirka tre år siden, hvor der blev ansat to virksomhedskonsulenter, der tager ud og taler med virksomhederne.

- Vi har en mission om at være virksomhedernes foretrukne HR-partner, siger Inger Bønding - og har man ikke en kandidat til virksomheden indenfor kommunens grænser, så samarbejder man med de andre kommuner.

Men stadig er der plads til forbedringer:

- Vores vision er, at der er job til alle. Med en lav ledighed og få dagpengemodtagere vil vi gerne have de sidste i job, så nu har vi et projekt i støbeskeen, der skal få dem, der har været ledig i længst tid, ud i arbejde - eventuelt med en individuel og håndholdt vurdering og indsats, siger Inger Bønding.