Ved VM i teamgolf for amatører vandt de to 17-årige tvillinger Rasmus og Nicolai Højgaard fra Gyttegård Golfklub ved Billund guld. På finaledagen vekslede de en delt femteplads til en førsteplads.

Guld: De 17-årige tvillinger Nicolai og Rasmus Højgaard er golftalenter lidt ud over det sædvanlige. De kan nu ikke kun kalde sig juniorverdensmestre, men også verdensmestre i holdgolf sammen med John Axelsen fra Sorø Golfklub.

Lørdag aften vandt trioen nemlig guld ved VM for amatører i holdgolf, der afvikles hvert andet år. Turneringen er blevet afviklet over fire dage i Irland, hvor de to bedste scorer af de tre har talt i hver runde, og i finalerunden lørdag var det netop de to tvillinger som med storspil sikrede VM-guldet, efter at man gik ind til finalerunden på en femteplads.

Nicolai Højgaard gik runden i syv slag under par, mens brormand Rasmus Højgaard gik runden i seks slag under par.

Danmarks hidtil bedste resultat ved turneringen blev opnået i 2010, da Morten Ørum Madsen, Lucas Bjerregaard og Joachim B. Hansen vandt sølv. De er alle siden blevet professionelle, og VM-guldet kan derfor være en god indikation på, at der venter en flot professionel karriere for de to unge mænd fra Billund.