Billund-børn skal skabe langt mere sikker trafik i byen

Et samarbejde mellem CoC Playful Minds og Billund Kommune sætter fokus på børns perspektiv i trafikken. Børnene skal være med til at øge trafiksikkerheden.

- Samskabelse med børn er en fantastisk måde til at nyskabe. Vi inspireres af børn, respekter børns kreativitet og ret til at påvirke det samfund, de er en del af. Derfor skal børn selvfølgelig også medvirke til at skabe sikre fodgængerkrydsninger i byen, siger Kristine Schmidt, som er VP, Brand & Marketing i CoC Playful Minds.

Derfor er det vigtigt at inddrage børnene, når det handler om at skabe en tryg trafikkultur. Det er holdningen i Billund, hvor Børnens Hovedstad/CoC Playful Minds sammen med Billund Kommune har indledt et nyt stort projekt om at give byrummet et markant løft, så det bliver mere børnevenligt.

Nyt tiltag

Det nye tiltag om skabe mere børnevenlige og sikre fodgængerkryds kommer på et godt tidspunkt. En ny trafikkulturundersøgelse, udarbejdet af "Trafiksikkerhed i Øjenhøjde", peger på, at mange mener, at der er er sket en forråelse af trafikkulturen.

61 procent af forældrene opfatter, at trafikkulturen er blevet mere aggressiv end for 10 år siden, og to tredjedele af forældrene efterlyser en forbedring af trafiksikkerheden.

I CoC Playful Minds er man sikker på, at der i involveringen af børnene - både i processerne med at skabe en sikker trafikkultur og i selve de løsninger, det hele ender op med - er meget at vinde ved at samskabe med børnene.

Projektet med CoC Playful Minds og Billund Kommune løber frem mod 2020, hvor det forventes, at man kan løfte sløret for de konkrete forbedringer.

Udover trafikprojektet søsættes også andre projekter, hvor børnene skal være med til at sætte deres præg på byrummet i Billund.

Blandt andet skal børnene også være med til at udvikle tre nye landmarks for Billund, der skal synliggøre Billunds DNA som børnenes hovedstad.