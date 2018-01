Billund bliver vært for DM i beachvolley

Omkring 800 mennesker deltog tirsdag aften i borgermøde i Billund. Her blev det blandt andet fortalt, at Billund i uge 23 bliver vært for et danmarksmesterskab.

Billund: Til sommer bliver Billund Kommune igen vært for et mesterskab. Sidste år var det inden for cykling, at danmarksmesterskaberne blev afgjort på vejene rundt i Billund Kommune, men i år bliver det inden for en anden og lidt mere eksotisk sportsgren, at landets bedste udøvere skal findes. - I uge 23 har vi fået mulighed for at afholde danmarksmesterskaberne i beachvolley. Så her håber vi selvfølgelig på sol, men også en masse liv i Billunds bymidte, sagde Anette Kold, som er planchef i Billund Kommune, i forbindelse med tirsdagens store borgermøde i Billund Idrætscenter.

DM i beachvolley Det er i uge 23, at danmarksmesterskaberne i beachvolley vil finde sted i Billund.Mesterskaberne vil finde sted på Butikstorvet, hvor et par halvstore sandkasser vil blive kørt ind danne det nødvendige underlag for mesterskaberne.



Beachvolley er, som navnet antyder, volleyball, som bliver spillet i sand i stedet for på klassisk halgulv.

Bamsemuseum åbner i foråret På borgermødet i Billund Idrætscenter mødte omkring 800 mennesker op for at høre, hvordan det går med udviklingen i Billund. Det er efterhånden to år siden, at Billund Byvision blev vedtaget, og siden er rigtig mange ting sket i Billund - og mindst lige så mange kommer til at ske. I løbet af foråret åbner Teddy Bear Art Museum helt centralt i Billund. Et initiativ, som bagmændene på borgermødet forklarede nærmere om. - Når vi har været rundt på messer, kan vi se, at mange syer deres egne bamser. Dem har vi ikke kunnet lade være med at købe, og pludselig havde vi en hel samling, forklarede Johnny Thorsen.