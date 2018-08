Billund-banen ramt af nye forsinkelser

Banedanmark har måtte meddele, at sammenskrivning af høringssvarene og Banedanmarks egne vurderinger er udsat. Nu forventer man først at kunne aflevere et samlet VVM-beslutningsgrundlag i slutningen af november.

Efter to borgermøder og en otte ugers høringsperiode om VVM-redegørelsen i begyndelsen af dette år, var det meningen, at Banedanmark inden sommer skulle aflevere et samlet høringssvar til transportministeren og politikerne i Folketingets transportudvalg. Planen var, at politikerne skulle diskutere høringssvaret i løbet af august, men det bliver ikke til noget.

Overraskelse

Begrundelsen er blandt andet, at det pludselig er gået op for Banedanmark, at der ikke skal køre godstog på den nye strækning.

Det fremgår af Banedanmarks egne oplysninger. I "Status for anlægs- og byggeprojekter" for første halvår 2018 står der blandt andet:

- Banedanmark forventes i efteråret 2018 at foretage en supplerende VVM-høring for projektet, idet der blandt andet er sket væsentlige projektændringer som følge af, at der ikke vurderes behov for at have mulighed for kørsel med godstog på strækningen. Dette betyder, at projektets tekniske løsning ændres blandt andet visuelt og støjmæssigt, når der kun planlægges med passagertog, hedder det i statusredegørelsen.

Hvordan dimensioneringen til godstog er kommet med i projektet står hen i det uvisse.

Ifølge Banedanmarks oplæg til projektet for fire år siden lød opgaven således:

- Billund Lufthavn ligger langt fra de nærmeste større byer, og størstedelen af den nuværende trafik til lufthavnen består i dag af privat biltrafik. En ny bane til Billund Lufthavn kan således give en alternativ forbindelse til de mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende, såvel som til lufthavnens personale.

Avisen har kontaktet Banedanmark såvel telefonisk og skriftligt i sidste uge for at få en kommentar til den nye forsinkelse, men har endnu ikke modtaget det tirsdag formiddag.