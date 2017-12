Billund Trav øger præmiesummerne med mere end en million kroner

I et nyhedsbrev fra travbanen fremgår det ligeledes, at der i 2017 blev opkrævet entre på to store løbsdage, og at bestyrelsen har vedtaget, at det droppes her i det nye år. Der vil således være gratis entré til samtlige løb på banen.

Det er især breddesporten, der tilgodeses med større præmier, hvilket banens bestyrelse tror på vil være med til at løfte sporten, da tiltaget givetvis vil kunne tiltrække stærkere felter, ligesom det vil blive mere attraktivt at avle samt investere i travheste.

Og så vil sæsonen byde på en markant forbedring for hesteejerne. Den samlede præmiesum er nemlig hævet med mere end 1 million kroner til nu at være 2.750.000 kroner.

Billund: Billund Trav har nu præsenteret planerne for sæsonen 2018, der byder på 19 løbsdage hen over året. Primært på fredage og lørdage, og alle med spil i skandinaviske puljer.

Langsigtet investeringsplan

Nu, hvor der er klarhed om travsportens fremtid, har banens bestyrelse i øvrigt igangsat arbejdet med at udarbejde en langsigtet investeringsplan. Ikke mindst i forbindelse med optimering af banens faciliteter for derved at stå bedst mulig rustet til de kommende år.

Der har bl.a. været besøg af Håkan B. Johansson, der er en af Europas dygtigste banemestre. Han har budt ind med flere konstruktive input til optimering af banelegemet, men var i øvrigt i hovedtræk meget begejstret for banens tilstand.

Han mener, at det er ganske få ændringer, der skal til for at gøre en forskel, og det er bestyrelsens håb, at man ved hjælp af bl.a. ansøgte midler fra Hestevæddeløbssportens Fællespulje allerede i 2018 kan præsentere en toparena til de skandinaviske dage.