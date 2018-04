Billund Stadion lægger græs til landsholdskampe

Thomas Guldborg Christensen (tv.) og andre repræsentanter fra DBU var tirsdag i Billund for at lægge planen for kampdagene sammen med Lars Thomsen, formand for Billund Fodbold. Foto: Andreas Bjerre

DBU har valgt Billund Stadion til tre U16-landsholdskampe midt i april. Fodboldformand håber på fuldt hus.

Billund: De danske rødhvide farver kommer til Billund Stadion. Et samarbejde mellem DBU og Billund IF betyder nemlig, at byen har fået lov at lægge græs til tre landsholdskampe. Det er en venskabsturnering mellem Danmark, Tjekkiet, Sverige og Belgien for de såkaldte U16 futurelandshold, som DBU har lagt i Billund og Vejen. - Det er ikke hver dag, at vi får sådan et tilbud, så det er vi både stolte og ydmyge over, fortæller Lars Thomsen, formand for Billund Fodbold.

Landsholdskampe i Billund Der skal spilles tre landskampe over to dage på Billund Stadion.Tirsdag den 17. april spilles to kampe:



Klokken 15: Sverige - Belgien.



Klokken 18: Danmark - Tjekkiet.



Fredag den 20. april spilles en kamp:



Klokken 12.30: Sverige - Tjekkiet.



De tre andre kampe i venskabsturneringen spilles i Vejen, hvor alle spillerne også er indkvarteret ved Vejen Idrætscenter.

Stemning på stadion Sidste gang DBU besøgte Billund var helt tilbage i 2012, hvor man var vært for kvindelandsholdet. Derfor lover formanden også, at alle kræfter bliver lagt i for at gøre det til en stor oplevelse for byen. - Det er her, hvor vi skal vise, hvad vi kan. Vi har fået kulturskolens trommehold til at komme og spille, og Billund Gymnastikforenings tumblingehold underholder i pausen. Der kommer også børn fra omegnsklubberne og følger spillerne ind på banen, siger Lars Thomsen, som også lover godt med lyd og mad på stadion. - Og så har vi ønsket om godt vejr med i vores aftenbønner, så vi kan få fyldt stadion, tilføjer han.