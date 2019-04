Billund Sportsrideklub bygger ud for millioner

Lille ridehal bliver udvidet, og der bliver bygget nyt møddinghus samt ny ajlebeholder. I alt kommer Billund Sportsrideklub til at udvide for mere end fire millioner kroner.

Billund: Der er forandringer og udvidelse i vente hos Billund Sportsrideklub. I løbet af i år vil sportsrideklubbens lille ridehal blive udvidet med 20 x 25 meter, og der vil blive bygget et nyt møddinghus. Det vil blive 20 x 30 meter og fire meter i højden, ligesom det vil blive overdækket. Der vil desuden blive etableret en ny ajlebeholder, ligesom ridehallerne kan se frem til bedre lysindfald, da der er planer om nye ovenlysvinduer. Det er en investering på i alt 4,65 millioner kroner, men heldigvis for klubben har en lokal fond valgt at donere en god pose penge til projektet. Således har Ole Kirks Fond valgt at bidrage med knap halvdelen - i alt to millioner kroner til udvidelsen og forbedringerne.

Ny bestyrelse Næsten hele bestyrelsen blev udskiftet, da der forleden var ordinær generalforsamling i Billund Sportsrideklub. Fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen havde valgt at stoppe, og det er således kun Jonna Thygesen, der er fortsat i bestyrelsen. Hun fortsætter som kasserer.



Anja Aggerholm Kruse er ny formand for Billund Sportsrideklub, mens Hanne Gier er næstformand. De resterende medlemmer af bestyrelsen er Hanne Rump, Susanna Liberti og Heidi Sønderskov.

Mangler en medarbejder Billund Kommune besluttede for et år siden at nedlægge en stilling på ridecentret. Det har fået den konsekvens, at Billund Sportsrideklub nu selv skal stå for almindelig vedligehold af bygninger og arealer omkring centret. At mangle medarbejderen er dog gået bedre end forventet. - Vi har samme budget i 2019, som vi havde i 2018. Dette har betydet, at vi har sparet 130.000 kroner op, som vil blive hensat til forlængelse af vandingsanlæg og tilskud til ny ridehusbund i den lille hal, fortalte afgående formand Carsten Dollerup i sin formandsberetning, da Billund Sportsrideklub forleden holdt ordinær generalforsamling.

Økonomisk balance Økonomisk var 2018 fornuftigt for Billund Sportsrideklub, der havde et overskud på 161.000 kroner. - Vi har overført 164.000 kroner fra stævnekontoen, hvilket egentlig vil sige, at driften stort set går i nul, hvilket har været et af vores mål, sagde Carsten Dollerup, som er glad for samarbejdet med Billund Kommune. - Vores samarbejde med forvaltningen i Billund Kommune er gået over al forventning. Vi har fået opbygget gode relationer. Det skal dog nævnes, at bestyrelsen også bruger noget mere tid på at indhente tilbud, når der skal udføres forbedringer eller investeres i nyt materiel på kommunens budget, sagde han.