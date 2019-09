Billund Plejecenter fik stort rykind til Alzheimerdag

Billund: 120 gæster fra nær og fjern dukkede fredag op på Billund Plejecenter for at hjælpe med at samle penge ind til Alzheimerforeningen. Det blev en rigtig god dag, fortæller Ilse Due, der er socialpædagog på plejehjemmet:

- FGU Trekanten, afd. Grindsted, gav en cykeltur. Skolen stod også for borddækning, kaffebrygning, gevinstudlevering i tombolaen. Underholdningen stod en af daghjemsbrugernes datter og ven for, og alle sang med på "Mon du elsker mig stadig, Klaus Jørgen".

Mandag forventer Ilse Due at have overblik over, hvor mange penge arrangementet gav til Alzheimerforeningen.