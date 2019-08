Billund: Så snart passagerne træder ud af flyet, skal de mærke, at det er Billund, de er landet i. Men de skal også mærke, at Billund Lufthavn ligger i Børnenes Hovedstad.

Derfor er Billund Lufthavn gået sammen med Lego House og selskabet Børnenes Hovedstad A/S, også kaldet CoC Playful Minds, i et projekt der skal redesigne dele af lufthavnen.

- Lige nu bliver passagerer mødt af en lufthavn, der ligner så mange andre, og som er fyldt med stål og glas. Man har ingen fornemmelse af, hvor man er kommet til. Vi vil gerne give de ankomne passagerer en fornemmelse af, hvor de er landet, siger marketingchef Jesper Klausholm og uddyber, at det i sidste ende skal bevirke, at flere får lyst til at vende tilbage til området:

- Vi har cirka en million udenlandske passagerer igennem Billund Lufthavn om året. Nogle af dem kommer for at besøge en forretningsforbindelse i Herning, Aarhus eller Vejle og så tager de tilbage til lufthavnen igen. Vi synes, det er ærgerligt, man rejser tilbage uden at have fået fortællingen om, hvor man er kommet til, så man får lyst til at komme tilbage.