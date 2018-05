Billund Lufthavn undersøger arbejdsulykke

Billund: En medarbejder i Billund Lufthavn var onsdag eftermiddag ude for en så alvorlig ulykke, at både ambulancer, politi og Arbejdstilsynet blev indblandet. Hvad der nærmere er foregået, ønsker lufthavnschef Kjeld Zacho Jørgensen ikke at fortælle om.

- Vi er ved at undersøge sagen, og før vi har klarhed over, hvad der er sket, melder vi ikke noget ud, siger han.

JydskeVestkysten er blevet kontaktet af en passager, der blev forsinket på turen hjem fra Malaga, da der først skulle hentes et fly i Stockholm. Han fortæller, at passagerne blev orienteret om forsinkelsen over flyets højttalere og fik her at vide, at en mand var blev fastklemt mellem en transporter og et fly og havde været tæt på at dø. Det syntes han var ret voldsomt at få at vide på den måde.

Det er lufthavnschefen enig i.

- Det er lige i overkanten af information at komme med, men jeg kan sige, at vores medarbejder ikke har været tæt på at dø, siger Kjeld Zacho Jørgensen og pointerer, at lufthavnen tager ulykke meget alvorligt.

Billund Lufthavn modtog i 2016 Arbejdsmiljøprisen for at have arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af arbejdsulykker.

Vagthavende ved Sydøstjyllands Politi er også fåmælt og ønsker kun at bekræfte, at der har været en ulykke i lufthavnen, og at den er anmeldt onsdag kokken 14.49.