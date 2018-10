Billund Lufthavn om Primera Air-konkurs: - Historien viser, det nok skal gå

Bravo Tours står for størstedelen af flyvningerne hos Primera Air, og selvom det primært er deres ansvar at finde alternativer, så de planlagte rejser kan foretages, er Billund Lufthavn behjælpelig. Når nye flyselskaber byder ind på Primera Airs ruter, er Billund Lufthavn bindeleddet mellem charterselskaber som Bravo Tours og flyselskaberne.

- Det er altid et tab, når et flyselskab går konkurs, men hvis vi ser tilbage til Sterlings konkurs, lykkedes det for charterselskaberne at finde andre flyselskaber, der kunne dække ind, så de rejsende kunne komme af sted, siger Jan Hessellund.

Billund: Trods det, at flyselskabet Primera Air natten til tirsdag måtte erklære sig konkurs, er administrerende direktør for Billund Lufthavn, Jan Hessellund, alligevel fortrøstningsfuld. Erfaringerne fra tidligere flyselskabers konkurs viser nemlig, at passagerne fremover nok skal benytte sig af Danmarks anden største lufthavn.

Et mindre tab på den korte bane

Det er vigtigt for Jan Hessellund at understrege, at har man bestilt en rejse gennem Bravo Tours, er det charterselskabet og ikke lufthavnen, der skal kontaktes.

- Vi finder ikke flyselskaberne, men hjælper for eksempel Bravo Tours, når der et selskab, der byder ind, og lige nu har vi travlt med at få det hele til at lykkes, siger han.

Passagerer, der har booket direkte ved Primera Air, skal finde en anden måde at komme ud på deres ellers planlagte rejser, men det betyder ikke, at Billund Lufthavn nedjusterer forventningerne til antallet af passagerer. Jan Hessellund er dog forberedt på, at efteråret ikke lever op til forventningerne, da andre flyselskaber ikke står i kø til at dække Primera Airs faste ruter. Billund Lufthavn er ikke attraktiv nok.

- Tidligere konkurser i luftfartsbranchen viser, at Billund Lufthavn ikke er en stor nok lufthavn til, at nye flyselskaber byder ind på ruterne dagen efter. Der kan gå lidt tid.

Trods aflyste ruter er ingen passagerer strandet i Billund Lufthavn.