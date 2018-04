Billund Lufthavn leverer endnu en rekord

Selvom 2017 var et rekordår for Billund Lufthavn, har første kvartal af 2018 budt på en vækst på 13 procent i forhold til i fjor.

Billund: Den massive fremgang fortsætter for Billund Lufthavn. I løbet af marts rejste flere end 257.000 mennesker gennem den lokale lufthavn, og det er en stigning på knap 15 procent i forhold til rekordåret 2017.

Den store fremgang skyldes især, at det er lykkedes at forvandle Billund Lufthavn fra at være en sommerlufthavn til at have interessante tilbud i alle årets måneder.

- Gennem de seneste år har vi haft stort fokus på at tiltrække helårsruter, der kan være med til at give de rejsende et godt tilbud i alle måneder og derudover give et solidt fundament for lufthavnens drift. Begge dele er med til at bidrage til at fortsætte væksten i de kommende år, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen.