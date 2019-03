Billund Lufthavn forbereder sig på syv millioner årlige passagerer

- Vi kan kun gætte på, hvor det ender, og det var det samme i 2002, hvor byggeriet af den nye lufthavn var meget visionært - og iøvrigt det, man havde råd til på tidspunktet, siger Jan Hessellund, der kan konstatere, at flytyperne har ændret sig over tid.

Billund: Fortsætter væksten for Billund Lufthavn, og det tyder alt på, at den gør ifølge adm. direktør Jan Hessellund, så vil lufthavnen i 2030-2035 håndtere syv millioner passagerer om året - altså dobbelt så mange som nu.

- Tidligere var det sådan, at flytyperne skulle være større og større, men nu er det ikke længere de store fly, som flyselskaberne køber. De vil hellere flyve hyppigere med mindre flytyper, og det er en mulighed for en lufthavn som vores, siger Jan Hessellund.

Der er da også udsigt til flere nye ruter end nogensinde før - nemlig 14 af slagsen.

- Vi var også godt med i 2018, hvor vi havde 12 nyheder, siger Jan Hessellund.

Nogle af de nye ruter omfatter dog også eksisterende selskaber, der vælger at flyve flere gange til en eksisterende destination.

Billund Lufthavn er netop kommet med i en særlig certificering, som Københavns lufthavn også er med i. Der er tale om en global måde at udregne lufthavnes CO2-aftryk på, og her forventer Billund Lufthavn at have en kortlægning i 2020.

- Vi har hele tiden gjort meget for at vælge miljørigtigt for eksempel køber vi alt nyt udstyr eldrevet - hvis det findes. Tiltag kunne også være at købe grøn strøm, siger Jan Hessellund.