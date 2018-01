Billund Lufthavn flyver højere end nogensinde: Passagerne væltede ind i 2017

Billund: 2017 blev et nyt rekordår for Billund Lufthavn.

I løbet af året rejse hele 3.375.363 passagerer igennem Billund Lufthavn. Det er en stigning på 9,2 procent i forhold til rekordåret 2016, hvor lufthavnen for første gang i historien nåede over tre millioner rejsende.

- Det er ottende år i træk, at vi kan melde om stigning i passagertallet, og vi synes, det er en god tradition, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen i en pressemeddelelse.

Han er dog ydmyg i forhold til, hvorvidt den store fremgang vil komme til at fortsætte.

- Vi er naturligvis helt klar over, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at vi ikke kan forvente så store vækstrater hvert år, så vi glæder os lidt ekstra over det netop ved dette årsskifte. Vi havde forventet vækst, men ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at den ville blive så stor, siger han.