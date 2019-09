Billund Lufthavn er verdensmester

- Det er en kæmpe anerkendelse at vinde VM-trofæet. Det er jo et fysisk bevis på, at vi er blandt de stærke i lufthavnsbranchen. Så jeg kan kun takke vores gode medarbejdere for at løfte hver af deres opgaver til næste niveau. Og så er vi selvfølgelig også taknemmelige for vores partnerskaber - uden flyselskaber er der ingen lufthavn, siger lufthavnsdirektør Jan Hessellund i en pressemeddelelse.

Strategien er klar

Billund Lufthavn er tidligere blevet kåret som Europas bedste lufthavn i samme kategori, men nu kan den altså glæde sig over, at der ikke noget sted i verden er en bedre lufthavn i samme størrelse.

Billund Lufthavn har gennem de seneste ni år oplevet en uafbrudt vækst, og det er blandt årsagerne til, at lufthaven er en væsentlig infrastruktur for erhvervslivet og turismen i ikke blot Billund, men i hele det vestlige Danmark.

- Vi har lagt en klar strategi for, hvordan Billund Lufthavn skal udvikle sig og fortsætte væksten, og med to titler som europamester og nu som verdensmester i vores kategori kan vi konkludere, at vi er en forudsætning for vækst i Danmark. Vi er et stykke vigtigt infrastruktur for erhvervslivet, og vi åbner op for store, internationale rejseoplevelser. Det vil vi blive ved med, siger Jan Hessellund i pressemeddelelsen.

Billund Lufthavn satte i 2018 igen rekord for antallet af passagerer. I løbet af året rejste ikke færre end 3,5 millioner mennesker enten ud eller hjem via Billund Lufthavn. Heraf trak rutetrafikken 2,5 millioner passagerer.