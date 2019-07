Billund Lægeklinik håber på en fremtid i centrum

- Vi vil gerne flytte ud på hjørnegrunden over for Netto. Det bliver et relativt stort byggeri med erhverv i stueetagen. Vi er i gang med at finde en løsning, men der er endnu ingen endelig aftale, siger Jeanette Fischer.

Bygningen er en midlertidig pavillon og kommer til at rumme et konsultationslokale, venterum, kontor til en nyansat sekretær og toiletfaciliteter. Fremtiden for klinikken er dog ikke på Kløvervej 30, men for enden af Hovedgaden i centrum.

- Jeg synes, det har gået godt med at være ejer og have læger ansat, men det vil være rart, også for patienterne, at få ro på situationen. Jeg håber derfor, at alt falder på plads, men det er en stor beslutning at blive en del af en praksisJeanette Fischer, praktiserende læge

Nye læger ansat

Lægeklinikken udvides fysisk, men det gør lægestaben også.

Den ene læge, der kommer til, er 47-årige Marlene Roscher. Hun er speciallæge i almen medicin og overgik 1. juli fra en vikarstilling til en fastansættelse i klinikken med henblik på fremtidigt kompagniskab. Den 1. oktober ansættes den anden læge. Det er 52-årige Michael Brinch Hansen, der er speciallæge. Han ansættes også med henblik på et fremtidigt kompagniskab.

- Jeg synes, det er gået godt med at være ejer og have læger ansat, men det vil være rart, også for patienterne, at få ro på situationen. Jeg håber derfor, at alt falder på plads, men det er en stor beslutning at blive en del af en praksis, forklarer Jeanette Fischer.

Falder alt i hak, vil Billund Lægeklinik i løbet af første halvår 2020 blive en praksis, ejet og drevet af tre læger, i stedet for af Jeanette Fischer alene.

Tidligere på året overtog Jeanette Fischer hele praksissen, efter at Lars Grevang valgte at stoppe efter 30 år som praktiserende læge i Billund. I maj blev der herefter indgået en aftale med Region Syddanmark om, at Inger Sørensens patienter fremover kan gå til Billund Lægeklinik.