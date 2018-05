Billund Kommunes fortove har det dårligt

Billund Kommune: Det kan være besværligt at være fodgænger i Billund Kommune. En analyse af niveauet på Billund Kommunes fortove viser, at det generelt ikke står specielt godt til.

I alt er der i Billund Kommune 159 kilometer fortov, og heraf er næsten en tredjedel - 50 kilometer - blevet vurderet til at være i enten mindre god eller direkte uacceptabel stand. Det er en meget omkostelig affære, hvis alle kommunens dårlige fortove skal udbedres, og derfor har det halvlange udsigter, inden der er sket renoveringer af alle de dårlige fortove.

- Vi har tit fået at vide, at vi har fortove, som ikke er i god stand. Nu er der så lavet en analyse af det, og jeg regner med, at vi på et tidspunkt skal have en sag i udvalget omkring, hvilke ting vi skal prioritere, når vi skal lave budgettet for 2019, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.