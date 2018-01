Billund Kommunes børn passer deres skole

Fraværet blandt eleverne på Billund Kommunes folkeskoler ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Hejnsvig Skole er den skole i kommunen, hvor eleverne er allerbedst til at komme i skole.

Billund Kommune: Børnene på Billund Kommunes folkeskoler er gode til at passe deres skole. Faktisk er de bedre til det, end børn generelt er i hele landet. Det viser tal for skoleelevernes fravær for anden halvdel af 2017. På landsplan har en gennemsnitlig folkeskoleelev et fravær på 5,6 procent, hvilket svarer til 11 skoledage i løbet af et skoleår med 200 skoledage. Men i Billund Kommune ligger fraværet væsentlig lavere - endda på samtlige skoler. Den lokale skole, som i anden halvdel af 2017 havde det højeste fravær, var Lynghedeskolens Søndre-afdeling, hvor fraværet var på 3,3 procent - altså stadig et godt stykke under landsgennemsnittet. Den skole, som har det laveste fravær, er Hejnsvig Skole, hvor den gennemsnitlige elev har et fravær på beskedne 1,7 procent.

Så meget fravær har eleverne Fraværsprocent blandt eleverne i perioden 1/8-31/12-2017.



Landsgennemsnit - 5,6 procent



Lynghedeskolen, Søndre-afdeling - 3,3 procent



Sdr. Omme Skole - 2,9 procent



BillundSkolen - 2,8 procent



Vestre Skole - 2,8 procent



Vorbasse Skole - 2,6 procent



Lynghedeskolen, Stenderup, afdeling - 2,6 procent



Hejnsvig Skole - 1,7 procent

Børnene er glade for skolen Skolelederen på Hejnsvig Skole, Steen Møller, er godt tilfreds med, at det netop er hans skole, som ligger nederst i statistikken over fravær. - Jeg kan ikke komme med noget forkromet bud på, hvorfor vi ligger så lavt. Men jeg er selvfølgelig glad for det, lyder det fra Steen Møller, som mener, at der i Hejnsvig er en kultur, som gør, at folk er loyale over for skolen. - Det tyder på, at vores børn er glade for at komme i skole. Ellers ville det nok have set noget anderledes ud, siger Steen Møller.

Skyldes forældrene Elevfraværet på Billund Kommunes folkeskoler ligger nogenlunde på samme niveau som i samme periode året forinden. Den lokale skoleleder med det laveste fraværstal fremhæver i den forbindelse, at det også skyldes en god kultur blandt områdets forældre, når der generelt er så lavt fravær blandt børnene. - Det har selvfølgelig også noget med forældrene at gøre. Der skal jo være nogle forældre til at sende børnene afsted. Der er en god kultur hos både børn og voksne om, at man selvfølgelig tager i skole. Og er der nogle problemer omkring fravær, har vi selvfølgelig fokus på det, lyder det fra Steen Møller.