Billund Kommune vil have hjælp til kursen mod 2030

Billund Kommune inviterer alle borgere og virksomheder med på en konferencen, som skal sætte mål for udviklingen i kommunen frem til 2030.

Grindsted: Målet er klart: Borgere og erhvervsliv skal føle, at hele Billund Kommune er et attraktivt sted at bo og drive virksomhed - også når vi når frem til 2030. Byrådet har fastlagt nogle overordnede rammer for vejen, men nu inviterer alle borgere og erhvervslivet til konference, så alle kan komme med input. - At være en god kommune at bo og drive virksomhed i kræver en fælles indsats i det daglige, men det handler i høj grad også om langsigtet planlægning med en klar strategisk retning. Tiden er nu kommet til at forny vores udviklingsstrategi, og det er klart en af de vigtigste opgaver i denne byrådsperiode, siger Ib Kristensen (V), borgmester, via en pressemeddelelse. Konferencen holdes i kultur- og idrætscenter Magion i Grindsted lørdag 6. april kl. 10-12, og indeholder blandt et oplæg med livsstilsekspert Anne Glad og slutter med fælles frokost.

Udvikling i Billund Kommune



Konferencen foregår i Kultur- og Idrætscenter Magion lørdag 6. april kl. 10-12, og der er arrangeret pasning og aktiviteter for børn. Alle borgere er velkommen til konferencen efter først til mølle princippet. Man tilmelder sig via www.billund.dk/udviklingsstrategi2030

Alle aldersgrupper Anne Glad er blandt andet er kendt fra "Kender du typen?" og kommer med et oplæg med titlen "Deleøkonomi?! Hippiedrøm eller fremtidens virkelighed?". - Vi har et stort ønske om at få alle aldersgrupper med til konferencen, og der er tænkt på aktiviteter til børnene. Der vil blandt være mulighed for at prøve E-Sport og aktiviteter i gymnastiksalen, siger Ib Kristensen, via pressemeddelelsen. De tre overordnede temaer, som byrådet har valgt som rammer, er "stærke byer", "rettidig velfærd" og "vokseværk i erhvervslivet".

Vil gerne være flere Strategien skal strække sig 12 år frem i tiden. - Med visionen om Børnenes Hovedstad har vi fokus på at skabe de bedste rammer for leg, læring og kreativitet for børnene, men en overordnet strategi skal indeholde retning for en god hverdag for alle borgere og virksomheder, siger Ib Kristensen. I 2011 vedtog Byrådet i Billund Kommune udviklingsstrategien "5 veje til vækst" fra 2011 til 2020 som den langsigtede plan for udviklingen. Det er den strategi, der nu skal fornyes. - Vi er nået langt, og vi har vi aldrig været flere borgere end nu. Men vi vil gerne være flere, og det også et område, hvor vi sammen med borgere kan gøre mere, siger Ib Kristensen.