Billund Kommune vil bruge millioner på at fjerne grimme huse

Billund Kommune: De triste ejendomme, der rundt om i de tyndere befolkede områder er med til at skæmme landskabet, skal enten friskes op eller fjernes. Det vil Billund Kommune gerne slå et slag for, og den har derfor afsat én million kroner årligt til bysanering - hvilket betyder forskønnelse ved renovering eller nedrivning af grimme huse.

- Det er noget, vi kommer til at lave i samarbejde med Landdistriktsrådet. Om vi skal købe ejendomme og rive dem ned, eller vi skal hjælpe med at få dem renoveret, vil vi tage fra sag til sag. Kan vi gøre noget for, at de ikke så kønne huse bliver enten fjernet eller renoveret, vil det være til gavn for vores landdistrikter, siger borgmester Ib Kristensen (V), der sammen med den øvrige del af kommunens økonomiudvalg har nikket ja til planerne.