Billund Kommune sparer service-medarbejder væk på ridecenter

Billund Sportsrideklub skal fremover selv sørge for almindeligt vedligehold af bygninger og arealer omkring centret, selvom det er kommunalt ejet. Berider håber at kunne holde priserne nede.

Billund: Billund Byråd vedtog i budget 2018, at Billund Sportsrideklub skal spare 374.000 kroner svarende til den kommunalt ansatte servicemedarbejder på stedet. Rideskolen blev præsenteret for fire scenarier i forhold til at spare pengene, hvoraf én af dem er, at stillingen som servicemedarbejder nedlægges. - Og det er den, der er valgt, fortæller berider og daglig leder af centret, Allan Blomgreen. Sagen er dog først på unge- og kulturudvalgets dagsorden den 22. februar, hvor forvaltningen dog også anbefaler politikerne at nedlægge servicestillingen. Det vil medføre, at brugerne af centret i højere grad skal medvirke til den daglige drift og opsynet med centret, fremgår det af dagsordenen. - Medarbejderen har selvfølgelig gjort vores hverdag lettere. Han har vedligeholdt tagrender og vandkopper, hvis noget er gået i stykker og sørget for bunden i ridehallen, forklarer Allan Blomgreen, der afviser, at servicemedarbejderen har været en staldmedarbejder. - Selvfølgelig har han holdt græsset udenfor, men jeg tror ikke, det har været så meget anderledes her, end det har været i idrætscentret i Billund, siger Allan Blomgreen, der er spændt på konsekvenserne, og hvordan det fremadrettet vil påvirke huslejen.

Billund sportsrideklub Rideklubben er blevet præsenteret for fire mulige løsninger i forbindelse med besparelsen herunder nedlæggelse af servicemedarbejder-stillingen. Derudover er der foreslået, at rideskolen bliver selvejende, at stillingen som servicemedarbejder får færre timer og bokslejen sættes op eller en sammenlægning med Billund Idrætscenter.Rideklubben har små 200 medlemmer, 70 opstaldningsheste og 10-11 elevheste, der bruges i elevskolen.

Gode forhold tiltrækker store stævner Han er også spændt på, om det vil have konsekvenser for de store stævner, der bliver holdt på rideskolen. - Vi er en lille klub i et stort center, og i forhold til mange andre rideskoler har vi nogle rigtig gode forhold. Det betyder, at vi har nogle store stævner, hvor nogle af de bedste kommer - sidste weekend havde vi for eksempel nogle af landets bedste ponyryttere på besøg, fortæller Allan Blomgreen. Han håber at kunne bevare niveauet, men erkender også, at det kræver rigtig meget at drive rideskole. - Mange helt små klubber må lukke også på grund af de nye regler til boksstørrelser, siger Allan Blomgreen, der har oplevet en god stabilitet i medlemmer i Billund Sportsrideklub, og han er fortrøstningsfuld i forhold til, at stævnerne er med til at bevare en økonomi, der løber rundt.