Det er vigtigt, at udviklingen i videst mulige omfang følger Billund Byvision, siger borgmester Ib Kristensen (V) om årsagen til, at kommunen ikke ønsker at give tilladelse til en McDonald's på travbanegrunden.

Billund: Det bliver ikke aktuelt med en McDonald's på hjørnet af Nordmarksvej og Vejlevej i Billund. McDonald's afgav i fjor ellers et bud til Billund Trav A/S, som ejer arealet, om at købe det, men den handel er nu droppet. Hvis arealet, som ligger i landzone, skal bruges til andet end travløb, kræver det en godkendelse fra Billund Kommune. Sådan en har kommunen ved en tidligere lejlighed afvist at give, og sådan ville det formentlig ende igen. - Vi har flere gange snakket med kommunen om, at vi gerne vil have lov til at sælge noget jord til dem, men kommunen har indikeret, at de ikke vil give lov til, at arealet kan bruges til noget andet. Derfor beholder vi det, siger Peter Fog, der er bestyrelsesformand for Billund Trav A/S.

Har tidligere sagt nej For tre år siden besluttede et flertal af aktionærerne på en generalforsamling i Billund Trav A/S at acceptere et tilbud fra Hotel Propellen om at købe 3200 kvadratmeter af travbanens grund.

Det krævede dog en godkendelse fra Billund Kommune, hvis arealet skulle bruges til andet end travløb, og den godkendelse ville kommunen ikke give. Derfor faldt handlen til jorden.

I januar 2016 tilbød Kirkbi A/S 45 millioner kroner for at købe hele travbanen. Det tilbud blev forkastet af aktionærerne.

Vil følge Billund Byvision I Billund Byvision, som kommunalbestyrelsen vedtog for en håndfuld år siden, er området, hvor der i dag er travbane, omdannet til en helt ny bydel. Det er netop med henvisning til byvisionen, at kommunen ikke er interesseret i at få McDonald's til at ligge på hjørnet af Nordmarksvej og Vejlevej. - Vi vil have, at området i store træk skal følge Billund Byvision. Det væsentlige er, at hvis der på området skal laves nyt, skal det harmonere med Billund Byvision. Vi er nødt til at være tro mod den vision, hvis vi skal styre udviklingen i området, siger borgmester Ib Kristensen (V). Hvad er der galt med McDonald's? - Hvis vi skal kunne styre den udvikling, der er i Billund, er vi nødt til at lave noget, der passer ind i området. Hvis McDonald's gerne vil til Billund, hjælper vi dem meget gerne med at finde et sted at være. Men det skal passe ind i den vision, der er for området, siger borgmesteren.

Kan bruges til udvidelse Hos Billund Trav er man dog ikke udelukkende ked af, at et salg af grunden ikke bliver aktuel. Området kan nemlig på et senere tidspunkt sagtens bruges af Billund Trav til andre ting. - Hvis vi skal lave nogle udvidelser af staldene, er det den vej, vi skal gå, siger Peter Fog.