Billund Kommune om rotterede i midtbyen: - Vi har besøgt ejendommen en del gange

Billund Kommune har flere gange været på besøg på Borgergade 17, en ejendom midt i Grindsted Midtby, hvor der i underetagen tidligere husede boghandel. Kommunen har været i dialog med ejer, der har stået for flere udbedringer af blandt andet kloakken. Kommunen lover at fortsætte dialogen, indtil problemet er løst.

Billund Kommune: Der har været en stor aktivitet af rotter i Borgergade 17. Det bekræfter miljøchef i Billund Kommune, Karl Grundahl.

Både Billund Kommune og Billund Vand, der står for rottebekæmpelsen i kommunen, har besøgt ejendommen en hel del gange i den seneste tid. Billund Kommune har senest været på besøg lige før jul.

- Vi har været i dialog med ejeren af bygningen, og umiddelbart har ejer gjort, hvad vi har bedt om, siger Karl Grundahl.

Der er blandt andet blevet foretaget en teknisk TV-inspektion af kloakrørrene for at spotte eventuelle fejl her.

- Kilen i sagen er, at det er en større ejendom i flere etager med flere lejligheder på hver etage. Nogle er beboet, andre står tomme, og det gør det vanskeligt at få helt bugt med problemet, siger Karl Grundahl, der lover, at kommunen bliver ved med at følge op på sagen, indtil de ikke modtager flere anmeldelser.