Billund Kommune henter ny direktør i Aarhus

Billund Kommune: 38-årige Lauge Clemmensen fra Aarhus er blevet ansat som ny direktør for teknik og stabe i Billund Kommune. Han tiltræder i stillingen 1. maj og bliver derfor en del af direktionen sammen med kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen, børn- og ungedirektør Thomas Reintoft samt direktør for voksenområdet Jan Møller Iversen.

Lauge Clemmensen blev valgt i et felt på 25 ansøgere.

- Den helt særlige erhvervsudvikling og de ambitiøse visioner i Billund Kommune er kendt i hele landet, og det gør kommunen til et attraktivt sted at søge hen. Når man samtidig får muligheden for at være med til at skabe en ny og stærk borgervendt organisation, var det en nem beslutning af søge stillingen, lyder det fra den kommende direktør for teknik og stabe i en pressemeddelelse fra Billund Kommune.