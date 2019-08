Billund Kommune har 80-100 kilometer vild grøfterabat: Det er vigtigt at gøre noget for de truede arter

Mellem 80 og 100 kilometer grøftekant ligger efterhånden hen som vild rabat i Billund Kommune. På et græsareal i Billund har man desuden valgt at dybdepløje og fræse for at hjælpe sjældne og truede sommerfugle. Mange forskellige driftsformer er en hjælp.

Billund Kommune: Over de seneste to-tre år har der været mindre pilotprojekter i kommunen med vilde grøftekanter. Nu er der mellem 80 og 100 kilometer vejrabat, der ikke bliver slået. - Vi har udvidet vejstrækningen dér, hvor det ikke har nogen betydning for sigtbarheden. Sikkerhed kommer selvfølgelig først, men der hvor det ikke har betydning, bliver der ikke slået, siger biolog i Billund Kommune, Mads Navntoft Olsen. Og der er ingen tvivl om, at tiltaget hjælper ligesom flere andre - og det gælder både omfanget af urter og antallet af bier, sommerfugle og fugleliv. De får førstehjælp - og det er vigtigt ifølge Mads Navntoft Olsen. Billund by ligger nemlig midt i et biodiversitetsfelt. Byen er omkranset af værdifuld natur, som huser mange såkaldte rødlistede arter - arter, som er truede og vil uddø, hvis man ikke gør noget. Derfor handler det om at drifte så mange arealer som muligt, hvor der tages hensyn til de truede arter. - Det handler ikke kun om at lade græs stå, for så vokser alting til. Vi bliver nødt til at efterligne en ko eller en elefant, så der bliver gjort plads til det, som for eksempel sommerfugle lever af, siger Mads Navntoft Olsen, der ikke afviser, at endnu flere vejstrækninger får lov at vokse.

Hvor kan man gøre mest? Billund Kommune kan søges om økonomisk hjælp og vejledning og rådgivning, hvis man som privat ønsker at yde naturpleje til et område. Området bliver herefter vurderet i forhold til, om det giver mening for naturen, og typisk ydes der hjælp til indhegning mm, som ejer selv sørger for at sætte op.

Violetrandet ildfugl kaldes denne sommerfugl, som også vil uddø, hvis den ikke får hjælp i form af landingssteder og ynglesteder. Foto: Privat

Plads til sjældne sommerfugle Også i byerne er der arealer, der får lov at vokse - her bliver der dog som regel slået forår og efterår i 20 centimeters højde, så der bliver gjort plads til urter, siger Mads Navntoft Olsen. På Tingstedet og Lillevang i Billund er der desuden blevet dybdepløjet og fræset. - Når man slår og plejer et område på en bestemt måde, giver det nye muligheder for nogle arter - og områderne her tilpasses sjældne og truede sommerfuglearter, som vil uddø uden arealer at yngle på, siger Mads Navntoft Olsen, der ved dybdepløjning får den næringsfattige mineraljord vendt, så planterne og urterne kan vokse mere spredt. - Vi forsøger også at lave landingspladser for sommerfugle fra lufthavnen, siger Mads Navntoft Olsen, der mener, at det er mellem en fjerdedel og en femtedel af kommunens vejgrøfter på landet, der er lagt ud til vilde rabatter. - Vi håber, at naboerne til arealerne kan se, at der kommer mere liv - der kommer også flere fugle, fordi der simpelthen bliver mere føde.