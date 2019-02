Billund Kommune får ny kulturkonsulent

Billund Kommune ansætter en ny kulturkonsulent. Stillingen har ikke været besat siden august 2018, men der er et politisk ønske om at styrke kultur og fritidsområdet.

Billund Kommune: En ny kulturkonsulent skal ansættes i Billund Kommune. Der er nemlig rigtig mange projekter og tiltag i gang rundt om i kommunen, og så er der et politisk ønske om at styrke og prioritere kultur- og fritidsområdet.

Sådan lyder det fra Stephanie Storbank (V), formand for unge- og kulturudvalget.

Derfor har udvalget besluttet at ansætte en ny kulturkonsulent og dermed opgradere områdets nuværende tre medarbejdere til fire medarbejdere.

Den nye kulturkonsulent og teamet i øvrigt skal blandt andet arbejde med etablering af et nyt kultur- og fritidsråd, halkapacitetsanalyse og udviklingsplaner for haller i Billund Kommune. Der er også flere ting på vej som ombygning af Billund Centret, Musikcentralen og det store museumsprojekt ved karensminde. Dertil er der også overvejelser i gang vedrørende fremtidens bibliotek - og hvordan man kan bruge det på andre måder end blot at låne bøger.

Den nye stilling skal modsat tidligere slåes op som en permanent stilling med ansættelsesstart 1. maj 2019. Sune Rasmussenhar senest været ansat som kulturkonsulent i Billund Kommune.