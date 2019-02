I ingen af de to tilfælde, hvor en anonym figurant forsøgte at tilluske sig fortrolige oplysninger på en medarbejders computer på rådhuset i Grindsted, havde han held med sit foretagende. Medarbejderne var vågne. Arkivfoto: Christer Holte.

Billund Kommune har i to tilfælde hyret et firma, der sendte en anonym figurant ind på rådhuset i Grindsted for at teste, om kommunens it-sikkerhed er i orden. HK er skeptisk over for metoden.

Billund Kommune: To gange har medarbejdere på rådhuset i Grindsted været udsat for en såkaldt undercover agent, der uden at give sig til kende har forsøgt at få næsen i medarbejderes computere og deraf fortrolige oplysninger. Billund Kommune har på grund af den øgede fokus på it- og datasikkerhed gjort en del ud af at klæde medarbejderne på. I den anledning er der blevet lavet nogle mindre test af, om it-sikkerheden har været god nok på rådhuset. - Det er vigtigt, at medarbejderne tænker i sikkerhed. Derfor har vi fået sendt en anonym person ind, som skulle forsøge at tilluske sig en medarbejders computer, fortæller chefen for it og organisation, Anders Fihl, og tilføjer tilfreds, at figuranten blev opdaget og standset af medarbejderne, inden han fik fat på fortrolige oplysninger. - Medarbejderne fandt hurtigt ud af, at vedkommende ikke havde noget at gøre der. I det ene tilfælde blev han vist døren, og i det andet tilfælde blev han sendt op for at snakke med mig, siger Anders Fihl og tilføjer, at dette blot er et initiativ af flere, som kommunen har taget inden for it-sikkerhed.

Skulle foregå roligt Avisen har - uden held - forsøgt at kontakte flere tillidsmænd blandt kommunens medarbejdere for at høre om de ansattes oplevelser med besøgene, da en lignende metode på en skole i Nyborg Kommune ifølge DR har skabt stor utilfredshed. Ifølge Anders Fihl har der dog ikke været negative ytringer fra medarbejderne vedrørende metoden. - Jeg har da tænkt på, om det var at gå for langt, men det har de folk, der har været involveret, ikke følt. Da vi bestilte opgaven, stod det klart, at det skulle foregå på en rolig måde. Vi ville se, om folk opdagede, at der stille og roligt kom en person, som ikke havde noget at gøre her, siger Anders Fihl, der med forsøget ønskede at teste, om medarbejderne i dagligdagen agerer hensigtsmæssigt, når der sker noget uforudset. - Vi har en it-sikkerhedspolitik, men den er meget indviklet, så folk er nødt til at få tingene ind under huden, når de bruger den i deres daglige gøren og laden, siger Anders Fihl.

HK: Medarbejderne skal informeres Hos fagforeningen HK er der generel skepsis omkring kommuners eller regioners brug af figuranter. - Hvis de har aftalt, at der kan forekomme den form for kontrol, og der er informeret om, at det kan ske, er det en ting. Men hvis det er noget, ledelsen selv har fundet på uden at informere om det, er det ikke holdbart, siger Mads Samsing, som er næstformand i HK Kommunal. Han henviser til, at der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 blev lavet en aftale omkring kontrolforanstaltninger. Her blev det blandt andet aftalt, at medarbejdernes skal varsles mindst seks uger i forvejen, hvis arbejdspladsen planlægger brug af kontroller.