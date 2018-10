Billund Kommune: Legepladsstrategi skærer ned på antallet af legepladser - og giver plads til nyt

Den 5. september blev der holdt et borgermøde for borgerne, da Billund Kommune ønsker at inddrage beboerne i processen i forhold til, hvad der skal være både på grønningerne og på den nye legeplads, så det endelige produkt bliver noget, som borgerne har en interesse i.

Den politisk besluttede strategi er nu ved at blive omsat til virkelighed, og Billund Kommune har som det første taget fat på Tingstedets legepladser. Her vil man omdanne de nuværende legepladser til grønninger, og så skal der etableres en stor kvarterslegeplads.

Billund Kommune: Når legeredskaber skal rykkes ned og fjernes på 14 små legepladser på Tingstedet, er det en del af Billund Kommunes legepladsstrategi, der har været undervejs i et par år. Kommunens 135 legepladser er blevet gennemgået af en legepladsinspektør, og i processen er det blevet vurderet, at mange af dem er i dårlig stand.

Ny politisk drøftelse

Der blev dog ikke brugt så meget tid på borgermødet til at drømme og se fremad. Beboerne var nemlig mere interesserede i at diskutere grundpræmissen i forhold til legepladsstrategien ifølge områdechef for teknik og miljø i Billund Kommune, Bo Schjødt Andersen.

- Vi var klar over, at ikke alle kunne være med på et borgermøde, så vi sendte også et link ud til et online-spørgeskema, som har været åbent i 14 dage. Nu trækker vi en rapport ud på svarene. Her har også været mulighed for at komme med kommentarer, og dem er der kommet rigtig mange af, siger Bo Schjødt Andersen.

Næste skridt er derfor en ny drøftelse politisk.

- Hvornår og hvordan det kommer til at foregå, ved vi ikke helt endnu, men det bliver ikke på det kommende udvalgsmøde, siger Bo Schjødt Andersen.

Da kommunen ejer matriklen, hvorpå legepladserne ligger, kan beboerne ikke overtage vedligeholdelsen.

- Vi havde det oppe at vende på mødet. Som ejere har vi ansvaret, hvis et barn kommer til skade, og det ville være en rigtig dum situation.